الخرطوم 30 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 06 يناير 2019 م واساعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في السودان، في اجتماعها مساء اليوم الأحد برئاسة الرئيس عمر البشير، ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس شئون الأحزاب السياسية بواقع 9 أعضاء لكل منهما، على أن يدفع رئيس الجمهورية للبرلمان بأسماء المرشحين للموافقة عليها.وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة في تصريح صحفي ": إن اللجنة وافقت أيضًا على تشكيل مفوضية مكافحة الفساد برئاسة المراجع العام وعضوية رئيس نيابة الثراء الحرام ورئيس ديوان الحسبة والمظالم ورئيس ديوان العدالة القومية ورئيس اللجنة المختصة بالبرلمان".وأضاف أن اللجنة التنسيقية العليا ناقشت الإجراءات الخاصة بالراهن السياسي والاقتصادي من خلال تقرير اللجنة الخاصة بذلك.وأوضح أن الاجتماع أكد على المضي قدمًا في الحوار الوطني حتى الانتخابات باعتبار أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار ، مؤكدًا أن أي حديث خلاف ذلك تهديد للأمن الوطني ومرفوض، منوهًا بأن الاجتماع ناقش قضية السلام واجتماع المجلس الأعلى للسلام.// انتهى //04:15ت م0195