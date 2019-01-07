الرياض 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، القصيم ، الشرقية تمتد لمنطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع والضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق شمال المملكة .و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .// انتهى //06:00ت م0002