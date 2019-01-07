عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
الرياض 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
فيصل بن بندر يطلع على استعدادات أمانة جائزة المؤسس للجودة
أمير تبوك يطلع على سير الدراسة في أول أيام الفصل الثاني
سعود بن نايف: الشرقية حاضنة لأهم قطاعات الاقتصاد
أمير الباحة يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء مشروعات الطرق
أمير الشمالية يؤكد أهمية تمكين شباب وفتيات المنطقة من العمل الحر
رئيس السنغال يشيد بجهود المملكة في خدمة الحرمين
وزير الإعلام يزور «واس» وقطاعات الوزارة
تدشين مراكز أمن طريق «المزاحمية - الرين - بيشة»
مساعد رئيس الشورى يستقبل رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
تنسيق بين مركز الملك سلمان وجمعية رعاية وتأهيل المعوقين بالمهرة
لغم حوثي جرفته السيول يودي بحياة طفل ويصيب آخرين
آل جابر: المملكة تدعم جهود السلام باليـمن وفقــًا للمرجعيـات الثـلاث
المملكة تشارك في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح بالقاهرة
الحوثي يواصل خرق هدنة الحديدة بحرق مخازن الغذاء
السيسي لعباس: للقضية الفلسطينية أولوية في سياسة مصر
محتجات "السترات الصفراء" ينتشرن في باريس
استشهاد ضابط مصري خلال تفكيك عبوة ناسفة
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