الرياض 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فيصل بن بندر يطلع على استعدادات أمانة جائزة المؤسس للجودةأمير تبوك يطلع على سير الدراسة في أول أيام الفصل الثانيسعود بن نايف: الشرقية حاضنة لأهم قطاعات الاقتصادأمير الباحة يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء مشروعات الطرقأمير الشمالية يؤكد أهمية تمكين شباب وفتيات المنطقة من العمل الحررئيس السنغال يشيد بجهود المملكة في خدمة الحرمينوزير الإعلام يزور «واس» وقطاعات الوزارةتدشين مراكز أمن طريق «المزاحمية - الرين - بيشة»مساعد رئيس الشورى يستقبل رئيسة الاتحاد البرلماني الدوليتنسيق بين مركز الملك سلمان وجمعية رعاية وتأهيل المعوقين بالمهرةلغم حوثي جرفته السيول يودي بحياة طفل ويصيب آخرينآل جابر: المملكة تدعم جهود السلام باليـمن وفقــًا للمرجعيـات الثـلاثالمملكة تشارك في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح بالقاهرةالحوثي يواصل خرق هدنة الحديدة بحرق مخازن الغذاءالسيسي لعباس: للقضية الفلسطينية أولوية في سياسة مصرمحتجات "السترات الصفراء" ينتشرن في باريساستشهاد ضابط مصري خلال تفكيك عبوة ناسفة// يتبع //06:01ت م0003