و كتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( نظام الملالي شر مطلق ): كل متابع للأحداث السياسية في العالم، وبالذات في منطقتنا الشرق أوسطية، وتحديدا الخليج والجزيرة العربية، لا بد أن يصاب بالرعب من حجم الكوارث والجرائم والاختراقات التي يرتكبها نظام الملالي في المنطقة ودولها.فهذا النظام الذي أصبح مجسدا للشر المطلق لم يتوان عن بث الفرقة وتجييش النزاع وتعميق الخلافات بين الشعوب بأسباب شيطانية تكرس الصراع إلى أبعد مدى ممكن.وتابعت : والغريب في الأمر أنه بينما الشعب الإيراني يتضور جوعا نجد نظام الملالي يتوسع في مشروعه النووي المدمر، ضاربا بكل المواثيق والالتزامات عرض الحائط، مفرطا في تصدير نفطه، وحصار شعبه، وكل ذلك لكي لا يتوقف دعمه للمليشيات والمنظمات الإرهابية التي يمولها في بلدان عدة في العالم.ومن يتابع مسلسل الإرهاب المنتشر في العالم سوف لن يجد مشقة في اكتشاف خيط سري يربط بين هذه الحوادث ومنفذيها بنظام الملالي الممول الأول للإرهاب في العالم.وختمت : إن أمام دول العالم مهمة أساسية هي التصدي للشر الإيراني وإيقافه عند حده، إنقاذا للمنطقة من هذا الخطر الداهم الذي يترصدها// يتبع //06:02ت م0005