طوكيو 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 41ر551 نقطة، أو 82ر2%، ليصل إلى 37ر20113 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 71ر41 نقطة، أو 84ر2%، ليصل إلى 87ر1512 نقطة.// انتهى //07:36ت م0007