طرابلس 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع سفير روسيا إيفان مولوتكوف، حيث جدد السفير الروسي دعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، كما بحثا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية وعددًا من ملفات التعاون المشترك، كما بحثا عودة الشركات الروسية لاستكمال المشروعات في ليبيا.وبينت لقاء وزير الداخلية الليبي فتحي باشا آغا مع عدد من عمداء البلديات من المنطقة الجنوبية، وناقش الاجتماع الوضع الأمني بمنطقة الجنوب وكيفية سير العمل داخل مديريات الأمن إلى جانب بحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه المنطقة وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها .وتحدثت عن حراك نسائي ليبي يدعو لعودة النظام الملكي، موضحة أن أكثر من 300 امرأة يحاولون لفت الأنظار من خلال هذا الحراك إلى ما يحدث في البلاد من قتل وفوضى أمنية وانقسام سياسي، داعين ولى العهد محمد السنوسي إلى ضرورة إنقاذ البلاد مما هي فيه.وأخبرت عن بدء رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة زيارة عمل إلى الجزائر اليوم الاثنين، للوقوف على تطورات الوضع في ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على لقاء نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليام مع وزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، وتم بحث آلية التعاون بين البعثة والوزارة في مجال الحكم المحلي، والتي من شأنها الرفع من قدرات البلديات لقيادة العملية التنموية على المستوى المحلي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين بالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة واستعداد الوزارة للتعاون مع البرامج الأممية.// انتهى //07:43ت م0008