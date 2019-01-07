حائل 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساستقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس، أكثر من 145 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والأهلي، وذلك مع بداية أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني لعام 1439 / 1440هـ .وأكدت إدارة تعليم حائل على قادة المدارس أهمية جاهزية المدارس وتفعيل دور اللجان ومتابعة الانتظام الدراسي ومتابعة حضور الطلاب مع توفير البرامج النوعية والمبادرات والبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني, داعياً المعلمين والمعلمات للمشاركة الفاعلة في تفعيل البرامج التربوية لغرس قيم الانضباط الدراسي لديهم للحد من الغياب.// انتهى //08:49ت م0010