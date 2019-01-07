موسكو 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأعلن مصدر في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، عن تأجيل إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروجرس إم إس-11" نحو محطة الفضائية الدولية إلى مطلع شهر أبريل المقبل.وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم: إن "موعد إطلاق سفينة الشحن الفضائية "بروجرس إم إس-11" الذي كان مقررا إطلاقه نحو محطة الفضائية الدولية في 28 مارس، تم تأجيله إلى 4 أبريل"، دون أن يحدد سبب التأجيل.وأضاف أن الإطلاق في الـ 4 من شهر أبريل، حيث كان مقررًا قبل ذلك بأسبوع، سيتيح للسفينة الوصول إلى المحطة عبر مخطط فائق السرعة في ثلاث ساعات قياسية.يذكر، أن مركبة "بروجرس إم إس" من تصميم شركة "إينيرجيا" للصناعات الفضائية، وهي نسخة محدثة من مركبة "بروجرس إم". ومن المقرر أن تستخدم بعض تقنيات "بروجرس إم إس" أثناء تصميم مركبة فضائية مأهولة من جيل جديد.// انتهى //08:50ت م0011