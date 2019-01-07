بريدة 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسشارك النادي الطلابي بكلية الطب البشري بجامعة القصيم، في فعاليات مهرجان ربيع بريدة 40 ، الذي تقيمه أمانة المنطقة بمتنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة .وتمثلت المشاركة بتقديم مجموعة من الخدمات الصحية للزوار كالاستشارات والفحوصات وقياس مستوى السكر في الدم ، ومعدل ضغط الدم و كتلة الجسم, وهشاشة العظام وفقر الدم ، والصرع والتشنجات الحرارية و حصوات الكلى بالإضافة للفقرات التوعوية والإجابة على استفسارات الزوار .من جانبه أكد وكيل كلية الطب بجامعة القصيم الدكتور فيصل إبراهيم المهيلب أن طلاب وطالبات كلية الطب قدموا خدمات متنوعة لأكثر من ٢٥٠٠ مستفيد ومستفيدة ، حيث تم اكتشاف أكثر من ٥٠٠ حالة ارتفاع لضغط الدم, وتحويل أكثر من ١٣٠ حالة طارئة نظرا لارتفاع قياس ضغط الدم لمعدلات عالية تستوجب التدخل الطبي، بالإضافه إلى اكتشاف أكثر من ٣٠٠ حالة ارتفاع معدل السكر بالدم وتحويل ما لا يقل عن ١٠٠ منهم لضرورة التدخل الطبي المباشر.وأكد الدكتور المهيلب أن النادي قدم خدمات أخرى للزوار كتفعيل ركن الطفل و تقديم وجبات صحية للأطفال، وإتاحة الفرصة للطفل لتقمص شخصية الطبيب بارتدائه المعطف الأبيض والسماعة الطبية وأخذ الصور التذكارية, بالإضافة للرسم والتلوين وتقديم الهدايا للأطفال نهاية كل يوم .// انتهى //09:08ت م0013