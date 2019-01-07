الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسخصصت أمانة منطقة الرياض ضمن جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، منصة خاصة لإتمام بعض الخدمات كاستخراج الرخص وخدمات الاستعلام، وإصدار رخص المحلات التجارية وتجديدها، ورخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية.ويتضمن جناح الأمانة بالجنادرية، مراكز لخدمة الضيف وتقنية البلوك تشين، ومركزاً لمبادرة "إجادة"، ومركزاً لمبادرة "حي بلا حاويات".ويأتي ركن "مركز خدمة الضيف" بوصفه منصة رئيسية لخدمة زوار المهرجان في ظل اتجاه الأمانة إلى توفير قنوات متعددة تلبي احتياجات المستفيدين، وفي ركن تقنية "البلوك تشين" يتعرّف الزوار على دور هذه التقنية في تيسير الخدمات والمعاملات الحكومية للمستفيدين رقمياً، وهي مبادرة أطلقتها أمانة الرياض بالشراكة مع شركة علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة IBM المتخصصة في مجال تقنية المعلومات.وتستعرض الأمانة من خلال ركن مبادرة "إجادة دورها في تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وتطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة.// انتهى //10:25ت م0020