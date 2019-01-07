عام / "استراتيجيات التعليم الإلكتروني" ورشة عمل بجامعة الباحة
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
الباحة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
تنظم عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الباحة غداً, ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات التعليم الإلكتروني وآلية تفعيلها وقياسها", وذلك بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية.
وتهدف الورشة إلى الاحتياجات والعقبات التي تواجه القيادات فيما يخص التعليم الإلكتروني, ونظام إصدار تقارير إلكترونية للتعليم الإلكتروني, ومستويات واستراتيجيات وصياغة أساسيات التعلم الإلكتروني.
// انتهى //
10:28ت م
0021