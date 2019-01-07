صامطة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنفذ فريق الطب المنزلي بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى أكثر من 8232 زيارة طبية منزلية، استفاد من خدماتها أكثر من 500 مريض ومريضة على مستوى محافظة صامطة وقراها.وواصل البرنامج تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 200 مريض ومريضة، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2018م, من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى.ويتكون الفريق من طبيب و 3 تمريض رجال و 3 تمريض نساء، واخصائية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيين علاج طبيعي يقومون بتقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم بقرى ومحافظة صامطة.وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يساهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزه حسب الامكانيات والأنظمة مما له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.// انتهى //10:36ت م0024