الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأولت مديرية الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني المرأة اهتماما كبيراً، حيث خصصت ضمن مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام جناحاً لصحة المرأة، يعنى بتوعية الزائرات واطلاعهم على فوائد الرضاعة الطبيعية.ويشتمل الجناح على عدة أركان تطلع الزائرة خلاله في جولة سريعة على صحة المرأة اثناء الحمل ومراحل أشهر الحمل والعناية بالمرأة الحامل ومتابعة خطط الحمل إلى الولادة، وما بعد الولادة، إلى جانب قسم الاشعة الصوتية، والاستشارات النسائية، إضافة إلى ركن الرضاعة الطبيعية.وتقدّم المشرفة على الركن عائشة الخميس شرحاً للزائرات تعرفهن على فوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل والأم، حيث تكمن في الوقاية - بإذن الله - من الاصابة بسرطان المبايض، وتقوية أواصر العلاقة بين الطفل ووالدته ومضاد هام للالتهابات المعوية والالتهابات الصدرية، كما تمنحه الرضاعة الطبيعية النمو السليم.// انتهى //10:37ت م0025