طوكيو 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأغلق المؤشر نيكاي الياباني مرتفعًا اليوم، مقتديًا بمكاسب كبيرة في وول ستريت فيما ساعدت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي في تخفيف بعض مخاوف السوق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.وصعد المؤشر نيكاي 2.4 في المئة مسجلا 20038.97 نقطة متعافيًا من هبوط حاد بلغ 2.3 بالمئة سجله المؤشر القياسي في أولى جلسات العام الحالي يوم الجمعة.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.8 في المئة ليصل إلى 1512.53 نقطة وصعدت جميع القطاعات الفرعية على المؤشر البالغ عددها 33.// انتهى //10:39ت م0026