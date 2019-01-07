برلين 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسبدأت طواقم الأمن في مطاري العاصمة الألمانية برلين صباح اليوم، إضرابًا تحذيريًا يستمر لعدة ساعات، مما تسبب في تكدس كبير للركاب.وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" المعنية بالعاملين في قطاع الخدمات: "إن خدمات تخليص إجراءات السفر توقفت بالكامل في مطار شونفيلد. وتسبب الإضراب في إلغاء العديد من رحلات بالمطارين، وتعطل رحلات أخرى كثيرة لعدة ساعات. وبحسب بيانات النقابة، فإن أكثر من 300 فرد من أطقم الأمن يشاركون في الإضراب بمطاري تيجل وشونفيلد. وكانت النقابة دعت إلى الإضراب من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة 45ر8 صباحًا (التوقيت المحلي).وتأتي الدعوة إلى الإضراب على خلفية فشل مفاوضات الأجور، التي جرت حتى الآن على المستوى الاتحادي بين الرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية ونقابة "فيردي" بخصوص أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية. وتطالب النقابة بزيادة رواتب العاملين في الأطقم الأمنية إلى 20 يورو في الساعة. ومن المنتظر عقد جولة ثانية من المفاوضات في 23 يناير الجاري. وهددت النقابة بمزيد من الإضرابات حتى موعد الجولة الثانية حال عدم تقديم أرباب العمل عرض قابل للتفاوض.// انتهى //10:39ت م0027