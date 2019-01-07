الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، 68 رخصة حاضنات أعمال منذ شهر أبريل الماضي وحتى نهاية 2018م، بهدف دعم ازدهار ريادة الأعمال في المملكة مما يتفق مع رؤية المملكة 2030، وتنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع.وتنوعت تخصصات حاضنات الأعمال المرخصة ما بين تقنية واجتماعية وطبية ونسائية، موزعة على 14 مدينة ومحافظة، إذ توجد في مدينة الرياض 32 حاضنة، وفي محافظة جدة 12 حاضنة، أما في محافظة الخبر توجد 5 حاضنات، فيما توجد 3 حاضنات في كلٍّ من مدينتي الدمام وأبها، في حين توجد 4 حاضنات أعمال في المدينة المنورة، وحاضنتين في منطقة القصيم، كما تتواجد حاضنة واحدة في كلٍّ من الأحساء، الطائف، الظهران، الخرج، مكة المكرمة، ينبع، والجبيل.وتخّول الرخص الصادرة من "منشآت" صاحبها بأن يؤسس حاضنات الأعمال أو مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة، إذ تعمل حاضنات الأعمال على دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، إضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع.وتقدم مسرعات الأعمال، برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تتراوح غالباً من ثلاث إلى ستة أشهر عن طريق توفير حزمة من الخدمات والمواردالتي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى ربط رواد الأعمال مع المستثمرين والجهات التمويلية.وتوفر مساحات العمل المشتركة، مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها بالساعة أو باليوم أو بالشهر لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل، من خلالتوفر الخدمات الأساسية من مكاتب مغلقة أو مفتوحة مؤثثة وخدمات الاتصالات والسكرتارية، بالإضافة إلى إمكانية إقامة فعاليات وورش عمل وتوفير الخدمات الاستشارية.يذكر أن "منشآت" أطلقت في نوفمبر الماضي، شبكة حاضنات السعودية الهادفة إلى توحيد الجهود العاملة في مجال حاضنات ومسرعات الأعمال ومساحات العمل المشتركة في المملكة وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات العملية مع أصحاب القرار والعملاء والجهات المختصة، إلى جانب تحسين أداء الحاضنات والمسرعات وتنمية قدرات منسوبيها، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" مؤخراً، لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة بهدف جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، وتحفيز المنصات الحالية للتوسع بخدماتها.// انتهى //10:42ت م0028