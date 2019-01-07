الدمام 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستنظم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في الـ 16 من شهر جمادى الاولى الجاري، مؤتمر "التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ونخبة من المتخصصين والمهتمين في مجال البيئة والاستدامة من دول العالم ومشاركة منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء الهيئة التعليمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في المدينة الجامعية بمقر الجامعة بالدمام .وأوضح الدكتور الربيش أن هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة الذي يحاكي واقع المناطق الصحراوية في المملكة، وحيث أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعات شرق المملكة العربية السعودية تقع في مسؤوليتها إعداد جيل يستشعر هذا التحدي في تنمية أكبر صحاري شبة الجزيرة العربية متمثلة في صحراء الربع الخالي وصحراء الدهناء كان تصميم هذا المؤتمر أحد آليات التوعية والتبصير بسبل استدامة الرفاه في البيئات الصحراوية الهشة واستعراض مستقبل الصحراء على مستوى خليجي وعربي وانطلاقاً من حرص الجامعة في تقديم مؤتمر نوعي يرمي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 م عن طريق إعطاء الأجيال المتعاقبة القدرة على تجاوز التحديات وحماية البيئة، واحترام التنوع الحيوي، والدفاع عن تشريعات الصحراء.من جانبه أفاد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور عبدالله بن حسين القاضي أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة السياسات والتشريعات وجدواها في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الصحراء وتتبع تاريخ الدولة السعودية في تنمية المناطق الصحراوية ومناقشة مقومات الصحراء وتحديد جدواها وفرص نجاحها والتوعية بأساليب التكيف مع الصحراء في ظل التغيرات العالمية والتأكيد على دور الثقافة والاطلاع على التجارب العالمية لإحداث التنمية المستدامة ومناقشة آلية الاستثمار الصحراوي واستدامته وأهمية العلم والتكنولوجيا في تنمية مواد وموارد الصحراء واستدامتها.وأشار الدكتور القاضي إلى أن المؤتمر سيركز على عدة محاور أبرزها تشريعات وقوانين حماية الصحراء في المملكة العربية السعودية وفرص نجاح الاستثمار لبحور الرمال "جدواها وفرص نجاحها" ودور المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بحماية البيئة ونماذج من التجارب العالمية في تنمية الصحراء وأسباب التصحر وزحف الرمال واستشراف المستقبل للصحراء في ظل الدولة السعودية.// انتهى //10:55ت م0030