الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسحظيت المنتجات التي تقدمها الأسر المنتجة في مختلف الأجنحة والأركان، باهتمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33".وانفرت الأسر المنتجة بالأكلات الشعبية التي تعدها وتقدمها للزوار ضمن مشاركاتها في الأجنحة والقرى التراثية، حيث تؤكد "أم علي" إحدى المشاركات من مدينة بقيق في "بيت الخير" أنها تعمل على تجهيز الربيان، والهريس، والعصيدة، والجريش والمرقوق، والرز البرياني والمشخول، والرز الحساوي، وتقديمها للزوار، منوهة بما تحظى به الأسر المنتجة من دعم واهتمام ورعاية في كافة المحافل والمناسبات الوطنية .وتصف " أم منصور" مشاركتها في "بيت حائل" بالمميزة، مبينة أنها تقدم أشهر المأكولات الشعبية المعروفة في البيت الحائلي منها "كبيبة حائل" و "المرقوق" و "الجريش"، فيما تعرض الأسر المنتجة في القرية التراثية التابعة للمركز الوطني للعرضة السعودية عدد من المنتجات المنزلية التي يهتم بها زوار المهرجان.وفي جناح منطقة الباحة وعسير وجازان، فتشارك الأسر المنتجة في إعداد الخبز على النمط القديم ويتم تقديمه للزوار بالطرق التقليدية مع السمن والعسل البلدي، لتعود تلك الوجبات برواد المهرجان إلى الماضي الجميل، وما كان عليه الآباء والأجداد في السابق، أما جناح "عنان الأسرة" المشهور بحضور المراصيع والكليجا والقهوة العربية فتقول المشاركة " أم عبدالله إن المهرجان الوطني للتراث والثقافة فرصة سانحة للأسر المنتجة لتقديم ما لديهن من أكلات شعبية ومنتجات منزلية تعود عليهن بالنفع والفائدة.// انتهى //10:57ت م0031