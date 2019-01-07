جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسكرمت إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة محافظة جدة في ختام فعاليات الحديقة الثقافية أبطال المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة بمناسبة حصولهم على كأس الخليج التاسعة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت في دولة الكويت.وتعد الحديقة الثقافية من أهم الفعاليات الثقافية في محافظة جدة، والتي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.يذكر أن الحديقة الثقافية شهدت مشاركة عدد من الجهات الحكومية شملت إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة، والشرطة، والمرور، وحرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.// انتهى //10:59ت م0032