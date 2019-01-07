نجران 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس، دورة تدريبية لصيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة الذكية، وذلك بمقر الغرفة.وتهدف الدورة إلى التعرف على مكونات الجوالات والأجهزة الذكية الخارجية والداخلية، وطريقة فكها وتركيبها، والقدرة على تشخيص العطل وإصلاحه، إضافةً إلى احتراف برمجة الجوالات والأجهزة الذكية بأنواعها.// انتهى //11:02ت م0033