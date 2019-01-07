نجران 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران أمس، دورة تدريبية لمربي الثروة الحيوانية، وذلك بمقر الفرع.وتناولت الدورة التي تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي ينفذها الفرع وتستهدف المزارعين ومربي الماشية والمهتمين, أهمية التغذية والتحصين, وطرق التربية الصحيحة للمواشي, واستعراض أهم سلالات الأغنام والماعز المحلية, والمساحات للحظائر وحجم القطيع, إلى جانب عرض مرئي عن الطرق العملية للتعامل مع الثروة الحيوانية.// انتهى //11:04ت م0034