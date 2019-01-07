الدمام 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنظمت غرفة الشرقية أمس، ورشة عمل تعريفية بعنوان " استكشاف الفرص في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة"، إحدى ورش العمل التعريفية لبرنامج "نصنع" الذي تعقده الغرفة بالشراكة مع شركة سابك، وذلك بمقر الغرفة الرئيس في الدمام.وناقشت ورشة العمل أبرز توجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كما استعرضت أبرز الصناعات والقطاعات المتوقع ازدهارها في الفترة المقبلة ووفقا للرؤية ومنها الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والمستهلكات الطبية، والجمال والصحة، والصناعات العسكرية، والمحفزات والمضافات الكيميائية، والاسمدة، والصناعات المعدنية، وقطع الغيار، واكسسوارات الأنابيب، والنوابض.وبحثت الورشة الأساليب والطرق التي تمكن المستثمر الصغير من اغتنام الفرصة الصناعية المناسبة، وكيفية البحث عن مصادر الأفكار، وجمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى المقارنة والمفاضلة، كما تحدثت عن تحويل الفرص إلى مشروع تجاري وكيف يمكن للمستثمر أن يقدم دراسة جدوى دقيقة لمشروعه، ومدى جدوى الشراكات الفنية والسوقية والتشغيلية، وأبرز الأساليب للتسويق الفعال للمشروع والحصول على التمويل المناسب بأفضل الطرق.وكانت الغرفة عقدت ضمن خطط التعريف ببرنامج "نصنع" محاضرة تعريفية سابقة استهدفت الراغبين في بدء مشاريعهم الصناعية لتزويدهم بالخدمات المقدمة من البرنامج، وشرح آلية المشاركة وأبرز المحاور الرئيسية للبرنامج مثل أنواع المحاسبات والسجلات المحاسبية، وميزان المراجعة ودليل الحسابات بالمنشآت الصغيرة، والمؤشرات المالية لقياس ربحية المشروعات وتصنيف الأصول واعداد القوائم المالية، بالإضافة الى الجوانب القانونية وإجراءات الترخيص وصياغة العقود، وأنظمة المشتريات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية.يذكر أن برنامج "نصنع" الذي ينطلق في عامه الأول في يوم الأحد الموافق 20 من شهر يناير الجاري، ويستمر لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، وسيخضع المقبولين في البرنامج لـ 200 ساعة تدريبية على أيدي طاقم تدريبي محترف من أصحاب الكفاءة، المؤهلين والمتمرسين لتنفيذ البرامج التدريبية الاحترافية، وخبراء بيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ويمتلكون القدرة والامكانيات على متابعة خريجي البرنامج وتزويدهم بالنصائح والارشادات اللازمة بعد بداية المشروع واثناء مرحلة العمل.// انتهى //12:05ت م0045