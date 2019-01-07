الجزائر 01 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بزيارة الممثل الأممي الخاص رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة، للجزائر للتباحث مع المسؤولين الجزائريين حول مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تسريع وتيرة الخروج من الأزمة المستمرة منذ 2011، مشيرة إلى التصعيد الأمني في ليبيا على خلفية سعى فصائل مسلحة اقتحام العاصمة طرابلس.وتابعت صحف الاثنين تعرض 34 شخصًا أمس، للإيقاف من طرف الشرطة الفرنسية خلال احتجاجات "السترات الصفراء" بشوارع العاصمة باريس ومدن أخرى، التي دخلت أسبوعها الثامن.وأشارت إلى تخوف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من رفض برلمان بلادها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتحذيرها من أن المملكة المتحدة ستدخل منطقة مجهولة إذا تم رفض الاتفاق في وقت لاحق من هذا الشهر.وواكبت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، الوضع في اليمن، لافتة إلى شروع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مساعيه لتثبيت الهدنة في مدينة الحديدة، مشيرة في الإطار ذاته إلى سطو مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان.// انتهى //12:12ت م0046