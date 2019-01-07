الخليل 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود المتطرفين اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة، مجموعات متتالية من المستوطنين تجمعوا في منطقة باب الحرمة بين باب الأاسباط والمصلى المرواني، وأستمعوا إلى شروحات مفبركة حول الهيكل المزعوم، قبل استئناف الجولات الاستفزازية نحو الأقصى، ومغادرة المسجد من باب السلسلة.// انتهى //12:13ت م0047