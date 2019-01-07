جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساستقبلت الكلية التقنية بمحافظة جدة 1540 متدرباً خلال الفصل التدريبي الثاني من العام 1439 - 1440هـ لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات الإنتاج والتبريد والتكييف وميكانيكا السيارات والإدارة المكتبية والمحاسبة والتسويق والقوى الكهربائية والتقنية المدنية والمعمارية والفندقة والسفر والسياحة.ورحب عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بالمتدربين المستجدين من جميع تخصصات الكلية وحثهم على بذل قصارى جهدهم في التحصيل العلمي والعملي والاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات والمشاركة بعد التخرج في برامج التنمية والنهضة الحديثة التي تشهدها بلادنا الغالية, مؤكداً أن الكلية قد وفرت لهم بيئة محفزة وآمنة علاوة على البرامج المخصصة لدعم ورعاية الموهوبين التقنيين.يذكر أن الكلية نفذت هذا الأسبوع فعاليات اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني بحضور عميد الكلية ووكلاءها, الذي تضمن على التعريف بحقوق المتدربين وواجباتهم والالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجه المتدرب في حياته التدريبية, إضافة إلى التعريف بأهمية السلامة المهنية تطرق فيها إلى أنواع وألوان إرشادات السلامة وأنظمة الإنذار والحريق، وأهمية السلامة للمتدرب داخل الكلية، وكذلك الخدمات الطبية وتقنية المعلومات والتدريب الالكتروني والأنشطة والقيام بجولات ميدانية على أقسام ومرافق الكلية.// انتهى //12:14ت م0048