رام الله 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جانب نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح أكبر مساجد مصر وأكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.وأشارت إلى قرار حركة فتح إلغاء مهرجان الانطلاقة في غزة اليوم، واستمرار حماس في خطف واستدعاء المئات من قياديي وكوادر فتح في غزة، وسحب موظفي السلطة الوطنية من معبر رفح بسبب ممارسات حماس.وسلطت صحف الاثنين الضوء على قصفت الطائرة الحربية الإسرائيلية، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة.وتحدثت عن مطالبة محافظ القدس عدنان غيث، الأمم المتحدة بتشكيل فريق دولي للكشف عن الأنفاق التي حفرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه من البلدة القديمة وحي سلوان.ونشرت صحف فلسطين خبر تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية، العالمين العربي والإسلامي مجددًا من مخاطر ما تخطط له الجمعيات الاستيطانية المتطرفة، وما تبيته وتعمل من أجله ضد القدس وبلدتها القديمة ومسجدها الأقصى المبارك.// انتهى //12:16ت م0049