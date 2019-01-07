إسلام آباد 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اتفاق باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.واهتمت بإعلان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سمو الشيخ محمد بن زايد، عن عزم بلاده على العمل مع باكستان على المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.وسلطت صحف الاثنين الضوء على مساعي الحكومة الباكستانية للتغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال الدعم الذي حصلت عليه من الدول الصديقة.وأشارت إلى قلق باكستان من التهديد العسكري المستمر الذي تواجه من جانب الهند.وأخبرت عن إصابة 12 شخصًا بجروح جراء انفجارين وقعا أمس في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع في المناطق الشمالية من باكستان بعد تعرضها لتساقط الثلوج بكثافة وانقطاعها عن شبكة الطرق بشكل أدى إلى شل الحركة وتوقف مظاهر الحياة العامة.// انتهى //12:17ت م0050