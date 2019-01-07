الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عن إطلاق الحزمة الثانية من برنامج إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع في المملكة العربية السعودية، التي تنطلق في كل من مدينة الدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، وسكاكا، وذلك بهدف تحقيق توفير في استهلاك الطاقة يصل إلى 77 % مقارنة بالاستهلاك الحالي،.وذلك ضمن برنامج تأهيل مصابيح الإنارة على مستوى المملكة حيث انطلق البرنامج من مدينة الرياض.وتعد هذه المشاريع الأكبر من نوعها في مجال رفع كفاءة الاستهلاك الكهربائي لأنظمة مصابيح الإنارة في الطرق في الشرق الأوسط. وتأتي ضمن برنامج شركة ترشيد المتعلق بإعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع في المملكة حيث يستهدف إعادة تأهيل ما يقارب مليوني مصباح إنارة شوارع خلال الفترة القادمة وذلك بإحلال مصابيح مرشدة حسب الدراسات الفنية والمعايير العالمية المتبعة في مجال كفاءة الطاقة، كما تأتي هذه المشاريع ضمن أهداف المملكة في خفض استهلاك الكهرباء برفع كفاءة استخدام الطاقة لدى القطاع الحكومي، إذ يصل إجمالي الاستهلاك في القطاع 38,5 جيجا واط ساعة أي ما يعادل 13 % من إجمالي الاستهلاك الإجمالي للكهرباء في السعودية.ويتراوح التوفير المتوقع في المرحلة الأولى في هذه المدن (الدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، وسكاكا) ما بين 70% و77% في استهلاك الكهرباء البالغ 314,052,541 كيلوا واط ساعة في العام الواحد، من خلال إحلال ما يقارب 216,700 مصباح إنارة مرشد تعمل بتقنية الليد (LED) والتي تعد أكثر ترشيداً في استهلاك الطاقة من المصابيح التقليدية حيث توفر هذه التقنية ما يقارب 241,257,257 كيلو واط ساعة في العام وبأداء أفضل.وبحسب العقد الذي أبرمته "شركة ترشيد" مع أمانات تلك المناطق، فسيتم إحلال 70 ألف مصباح إنارة في مدينة الدمام ،و 42 ألف مصباح في مدينتي الخبر والظهران ، و 74 ألف مصباح في الأحساء، و31 ألف مصباح في سكاكا .في هذا الجانب، تؤكد الشركة على أهمية تعزيز ثقافة الترشيد لدى القطاع الحكومي لكي يكون القطاع مثالاً يحتذى به من قبل القطاعات الأخرى في تبني مبادرات كفاءة الطاقة، حيث إن الشركة تهدف بشكل رئيس إلى رفع كفاءة الاستهلاك عبر تنفيذها مشاريع لخفض الانفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء، وأن تلك المشاريع ستسهم في خفض استهلاك النفط المكافئ في قطاع الكهرباء، وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.وعلى صعيد المشاريع القادمة، أعلنت شركة ترشيد أنها بصدد إطلاق الحزمة الثالثة من مشاريع إحلال مصابيح إنارة الشوارع في كل من مدينة جدة، والقصيم، والرياض والأحساء "المرحلة الثانية" وبعدد من محافظات أمانة منطقة الجوف في الأشهر القادمة، حيث سيصل إجمالي المصابيح التي سيكتمل تأهيلها بالمملكة الى 500,000 مصباح إنارة بعد اكتمال هذه المشاريع.// انتهى //12:18ت م0051