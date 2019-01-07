مكة المكرمة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسزار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه اليوم، مقر شركة وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى، حيث كان في استقباله وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن غازي، والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور فيصل العلاف.واستمع معاليه إلى شرح مفصل للهيكل الشكلي للشركة، وما تمتاز به من ميزة مكانية تربطها بصورة مباشرة بالمشاعر المقدسة، كما شاهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عرضاً مرئياً عن تاريخ الوادي وما تقدمه من خدمات ريادية لاحتضان الأعمال والمشاريع الناشئة وتسريع نموها عبر الشركة والشركات المتفرعة منها.وأكد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال حرص شركة وادي مكة للتقنية أن تكون ذراع جامعة أم القرى الاستثماري، للمساهمة الفاعلة في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات، والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها، ورواد الأعمال، وتحقيق مستهدفات خطة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.واستعرض الدكتور فيصل العلاف رؤية شركة وادي مكة للتقنية، ورسالتها، وأبرز أهدافها المستقبلية، ومنجزاتها في حضانة الأعمال الناشئة وشراكاتها مع القطاعين العام والخاص.وقام معالي الوزير بجولة ميدانية على مرافق شركة وادي مكة للتقنية، تعرف خلالها على مخرجات الشركات التابعة لها والمنصات الرقمية المدعومة من قبلها، مشيداً بتجربة الشركة، مؤكدًا أنها تملك ميزة تنافسية عن غيرها بحكم المكان وخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //12:21ت م0052