الرباط 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الدورة الخامسة للجنة المغربية العمانية المشتركة التي تنعقد بمسقط برئاسة وزيري خارجية البلدين بهدف تنمية التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.مغاربيا.. واصلت اهتمامها بالقلق الأممي من قرار الجزائر إغلاق حدودها أمام اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى حدودها الجنوبية الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء.مغاربيًا أيضًا.. أشارت صحف الاثنين إلى إصدار السلطات الليبية مذكرات اعتقال بحق 37 مشتبهًا بهم في هجمات على موانئ نفط رئيسية شرق البلاد وقاعدة عسكرية في الجنوب.وفي الشأن السوري.. سلطت الضوء على تصريحات للرئيس الامريكي يستفاد منها تراجع الولايات المتحدة عن سحب قواتها من سوريا، مبررة ذلك باستمرار قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد داعش.وتطرقت صحف المغرب إلى تجدد احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في فرنسا السبت الماضي، في أول تعبئة للعام الجديد غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة.// انتهى //12:21ت م0053