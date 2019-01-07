جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستستضيف جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بمقرها بجدة غداً , المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره في دورتها الواحدة والعشرين للعام الحالي 1440 على مستوى منطقة مكة المكرمة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي , أن هذه المسابقة تكتسب أهمية كبيرة كونها تقام على مستوى المملكة وتمر بمستويات المحافظات ثم المناطق ثم المرحلة النهائية ، مشيراً إلى أن من يطلع على جهود إعداد المسابقة بمراحلها والإمكانات المادية والكوادر المكلفة بإعدادها يدرك مدى حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على الاهتمام بكتاب الله ورصد الجوائز السخية للفائزين.الجدير بالذكر أن المسابقة تقام في الفترة من 2 إلى 4 من الشهر الجاري ، ويتنافس فيها 53 طالباً و 35 طالبة يمثلون 18 جمعية لتحفيظ القرآن بمنطقة مكة المكرمة , وهي جمعية خيركم بجدة (المستضيفة)، مكة المكرمة ، الطائف، رابغ ، القنفذة ، رنية ، وادي حلي ، المظيلف ، بحرة ، تربة ، حداد، وادي لية ، خليص ، الكامل ، العرضية الشمالية ، المحاني ، بني الحارث ، الليث ، و ميسان.// انتهى //12:26ت م0057