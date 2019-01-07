الطائف 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسكثفت أمانة الطائف برنامجها الرقابي على أكثر من 8000 منشآه ذات نشاطات متعلقة بالمستهلك، للتوعية بضرورة تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بسلامة الغذاء، إضافة إلى تطبيق الغرامات والجزاءات بحق الأنشطة التي تتكرر مخالفته.وبينت الوكالة أن البلديات الفرعية مدعومة بالإدارات الإشراقية وهذه الحملات الرقابية هي استمرار لبرنامج الامانة في ضبط المخالفات الصحية والخاصة بالمنتشات الغذائية والأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية "غذاؤكم أمانة".وأوضحت الأمانة أن بلدية الشفا الفرعية ضبطت مخالفات خلال الجولة الميدانية الرقابية على المطاعم والمطابخ بنطاق الفرع، إضافة إلى ضبط مخالفات أخرى تتعلق بالنظافة وسوء الحفظ والتخزين وانتهاء البطاقات الصحية للعاملين، وشملت الجولة 23 مطعماً ومطبخاً ومركزاً لبيع المواد الغذائية ومرفق للوجبات السريعة.// انتهى //12:33ت م0058