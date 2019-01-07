نجران 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران أمس، جولات رقابية على المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ بيع التبغ بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ، ونشر الوعي بمكافحة التبغ.وبلغت الجولات الرقابية المنفذة 34 جولة رقابية، شملت زيارة 16 منشأة صحية، و 18 جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، فيما أسفرت عن تحرير 54 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 23 كيلو جراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام.كما عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ورشة عمل لمناقشة برنامج المسح العالمي لقياس انتشار التبغ بين البالغين GAT، مستهدفه الورشة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وذلك لمناقشة الاستعدادات اللجنة للبرنامج، وتحديد الأماكن المستهدفة لإجراء المسح من خلال الخرائط المتوفرة.// انتهى //12:35ت م0059