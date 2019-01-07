الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسقدّم جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) خدمات الإرشاد المهني لشربحة عريضة من الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل من زوار المهرجان.وأكد القائمون على ركن برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق) في جناح الصندوق سعيهم لتوفير الخدمات اللازمة لهذه الفئة الغالية من المجتمع.ويدعم "توافق" عمل الأشخاص ذوي الإعاقة - القادرين على العمل، للعمل في القطاع الخاص من خلال تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات والآليات والأدوات التطبيقية التي تحقق توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة وفق مبدأ الشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع برامج وخدمات الصندوق.ويأتي ذلك توطيداً لمبدأ "توافق فرص العمل" وتماشياً مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وقعت وصادقت عليه المملكة والذي من ركائزه عدم التمييز والحصول على تكافؤ الفرص في حق التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل وأقرانهم ممن ليس لديهم إعاقة.وأطلق على المبادرة اسم توافق لأهمية توافق الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج الذي أنبثق عنه مشاريع عدة للعمل على حلول للعقبات التي تعرقل فرص عمل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتمكين ذوي الإعاقة وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني.يذكر أن "توافق" شارك بإطلاق عددا من المشاريع منها شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة (قادرون)، ومشروع إصدار تعريف الإعاقة والعمل، ومشروع آليات رحلة الباحث عن العمل من ذوي الإعاقة، ومشروع أداة تقييم القدرة على العمل، وتطبيق مبدأ شمل البرامج والمبادرات الصادرة من الصندوق وغيرها من المشاريع القائمة حالياً والمستقبلية، وذلك بالإضافة إلى إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتعامل مع توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة بيئات العمل وتوثيق أبرز قصص النجاح في هذا الشأن .// انتهى //13:32ت م0090