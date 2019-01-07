أبها01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد 21 برنامجًا تدريبيًّا منذ بداية العام الجامعي 1439 / 1440 هـ ، ركزت على متطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين والخريجات .وأوضح عميد العمادة بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل، أن البرامج استفاد منها أكثر من 760 متدربًا ومتدربة، مشيرا إلى أن بعض البرامج ركزت على مجال الأعمال التطوعية من خلال تدشين فريق "بادر" التطوعي الذي يقوم بتفعيل 10 برامج شارك فيها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من طلاب وطالبات الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من أعمال فريق "بادر" ما يزيد على 45 ألف مستفيد ومستفيدة.وأكد عقيل أن الشراكة المجتمعية تلعب دورًا أساسيًا في عملية تطور المجتمع، إضافة إلى أنها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية، ومن ذلك المنطلق حرصت العمادة على تفعيلها حيث بلغ عدد برامج الشراكة مع المجتمع 20 برنامجًا استفاد منها ما يقارب الـ 5900 مستفيد ومستفيدة.وأبان عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد أن العمادة نفذت ٦ دبلومات تطبيقية خلال الفصل الماضي استفاد منها 270 طالبًا وطالبة.// انتهى //13:35ت م0091