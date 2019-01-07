ليبرفيل 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس

أدان الاتحاد الإفريقي "بشدّة" محاولة الانقلاب التي جرت الاثنين، في الغابون، وفق ما أكد رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه.

وكتب فقيه في تغريدة "الاتحاد الإفريقي يدين بشدّة محاولة الانقلاب التي وقعت هذا الصباح في الغابون"، مع دعوة مجموعة من العسكريين صباحًا إلى "انتفاضة" شعبية في غياب الرئيس علي بونغو الموجود في فترة نقاهة خارج البلاد منذ أكثر من شهرين.

وفي وقتٍ سابق، أعلن المتحدّث باسم حكومة الغابون غي بيرتران مابانغو، أن الوضع في الغابون تحت السيطرة وجرى توقيف المتمردين بعدما حاولوا الهرب، إثر محاولة انقلاب فجر الاثنين.

ودعا عسكريون إلى "انتفاضة" شعبية معلنين تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" قريبًا في ظل غياب الرئيس علي بونغو.

// انتهى //

13:36ت م

0092