بريدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية "مجتمعي" ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , توقيع عقد الشراكة بين جمعية منتجي التمور بالقصيم ومؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية "مجتمعي" ، لتمكين الشباب في قطاع التمور والنخيل ، التي مثلها عن المؤسسة رئيسها التنفيذي مستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد ، وعن الجمعية مديرها صالح التويجري.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الإنتاجية وسلامة محاصيل التمور بتوظيف وإحلال المواطنين في قطاع النخيل والتمور، وتمكين الشباب والخريجين من الجنسين وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل في قطاع التمور ، وتدريب طلاب المرحلة الثانوية والجامعة على العمل الجزئي في مصانع ومحلات التمور ، والتسويق الالكتروني لها ، والإشراف على المزارع ، ونقل التمور خلال موسم حصاد التمور ، حيث تستهدف المبادرة 50 رائد أعمال ناشئ و 500 فرصة عمل دائمة وموسمية خلال عام 2019.وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن هذه الاتفاقية تأتي لتمكين الشباب من ممارسة الأعمال الزراعية والتسويقية لقطاع التمور ، وتمكينهم من العمل في المنشآت والكيانات التجارية وتسريع توطين تلك القطاعات ، لافتاً الانتباه إلى أن المبادرة تستهدف فئة الباحثين عن العمل لتوفير وصناعة فرص العمل لهم ، وتوظيف الشباب والفتيات مما يعزز من قيمة العمل ويتيح الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.وقال سموه : إن جمعية منتجي التمور لم تتواجد إلا لخدمة أبناء المنطقة ومنتجهم الوطني , مؤكداً ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسة "مجتمعي" وجمعية منتجي التمور ، خاصة وأن القصيم تحظى بالكم والنوع من النخيل , لتكون شراكة حقيقية في خدمة الوطن والمواطن والتنمية المستدامة ، ولتحقيق غايات ومضامين الرؤية الوطنية 2030, التي تعمل على إيجاد الشراكات البينية لخدمة المواطن للوصول بالوطن إلى المستوى الحقيقي في التقدم والتطور.// انتهى //13:36ت م0093