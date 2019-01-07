لندن 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، استئناف البرلمان البريطاني اليوم نقاشه حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد إجازات رأس السنة.وأشارت صحف الاثنين إلى نتائج استطلاع رأي أجراه معهد يوغوف أن البريطانيين يريدون بقاء بلادهم عضوًا في الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرار نهائي بأنفسهم عبر إجراء استفتاء ثان.وسلطت الضوء على إعلان ضباط في جيش الغابون سيطرتهم على الحكم، وعزل الرئيس علي بونغو، الذي تحكم عائلته البلاد منذ 50 عامًا.وتناقلت صحف بريطانيا اقتحام مسلحين من حركة طالبان مواقع أمنية حكومية غرب أفغانستان، أسفر عن مقتل 21 من رجال الشرطة.// انتهى //13:37ت م0094