بريدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة, غداً وبعد غدٍ, جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1439/1440هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم نائب رئيس مجلس المنطقة، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر الإمارة في مدينة بريدة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيناقش في الجلستين المشاريع المنفذة، وتحت التنفيذ, والمتأخرة والمتعثرة للإدارات الحكومية بالمنطقة للعام المالي 1439/1440هـ ، كما سيستعرض المجلس محاضر وتقارير لجان المجلس، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //13:45ت م0096