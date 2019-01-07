لندن 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسقصفت قوات النظام السوري في وقت مبكر اليوم، أماكن في بلدة اللطامنة وأطرافها وقرية الزكاة في الريف الشمالي الحموي، وأماكن أخرى في محور السرمانية في ريف حماة الشمالي الغربي التي تعد ضمن المنطقة منزوعة السلاح في مناطق الهدنة التركية – الروسية، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأضاف المرصد في بيان له، أن قوات النظام قصفت أيضًا مناطق في أطراف قرية معركبة، ومناطق أخرى في الأراضي المحيطة بقرية الزكاة بالقطاع الشمالي من ريف حماة، مما نجم عنه أضرار مادية.// انتهى //13:46ت م0097