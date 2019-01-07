بريدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسعقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمدينة بريدة اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف بحث سبل التعاون في ترشيد استهلاك المياه في مساجد وجوامع المنطقة ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين الأئمة والمؤذنين ومرتادي المساجد وتعريفهم بأفضل الوسائل والممارسات والمقترحات الخاصة بخفض استهلاك المياه.وبين مدير فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم عبدالله المجماج أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن المسؤوليات التي يضطلع بها الفرع والجهات الحكومية الأخرى تجاه المجتمع، وإدراكاً بأهمية المساهمة في هذه المبادرات الوطنية والمساهمة الفاعلة بحملة ترشيد استهلاك المياه التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والأفراد بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها أساس الحياة والإنتاج والتنمية.// انتهى //13:48ت م0098