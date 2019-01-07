الدمام 01 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 07 يناير 2018 م واستنظم مؤسسة الملك فهد الخيرية في شهر فبراير القادم، معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز " الفهد.. روح القيادة "، بدولة الكويت ، تحت رعاية أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .وتسعى مؤسسة الملك فهد الخيرية التي يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مجلس أمنائها، إلى تحقيق العديد من الأهداف الخيرية والإنسانية.ورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة العليا لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله -، على الدعم والرعاية التي تحظى بها أعمال ومبادرات المؤسسة، منها تنظيم معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله -، موضحاً أنه تم اختيار دولة الكويت؛ نظراً للعلاقة التاريخية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.وبين سموه أن دولة الكويت ستستضيف المحطة الخارجية الأولى لمعرض "الفهد روح القيادة" وذلك بعد أن تم تنظيم ثلاثة معارض سابقة في مدن: الرياض، وجدة، والظهران خلال الأعوام الثلاثة الماضية.وأشار سموه إلى أن المعرض يقدم توثيقاً تاريخياً كاملاً لرحلة الملك فهد بن عبدالعزيز– رحمه الله– وإنجازاته على الأصعدة المحلية والخليجية والعربية والدولية إضافة إلى حياته الشخصية، مضيفاً أن هذا التوثيق يتم تقديمه بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، فضلاً عن استخدام وسائل التقنية الحديثة للعرض بأسلوب تشويقي للزوار، كما أن المعرض موجه للأجيال الحالية من الشباب للتعرف على سيرة ملوكهم وقادتهم، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي حققوها لشعوبهم ودولهم.// انتهى //13:59ت م0100