‏الباحة 01 جماد الأولى 1440هـ الموافق 07 ابريل 2019 واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمكتبه بالوزارة اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء رئيس مجلس المستثمرين بكلية الباحة الأهلية للعلوم.وفِي بداية الاستقبال هنأ سموه معالي وزير التعليم على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتعليم ، متمنياً له النجاح والتوفيق فِي خدمة التعليم بالمملكة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - .من جهة أخرى عقد سمو رئيس مجلس الأمناء بكلية الباحة الأهلية للعلوم اجتماعا بمكتب وكيل الوزارة للتعليم الاهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وعدد من مديري الإدارات بالوزارة .// انتهى //14:05ت م0101