إسلام آباد 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم اليوم على ارتفاع قياسي بلغ نسبة 2.70 % أي ما يعادل 1014 نقطة، وأقفل عند مستوى 38562 نقطة.وبلغ حجم التداول 103490450 سهماً نفذت في 327 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 202 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 100 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.واستحوذت أسهم شركات التقنية والاتصالات والاسمنت والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //14:53ت م0111