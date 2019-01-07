الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.كما أوصى بصيانة المركبة بشكل دوري، لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.ودعا المركز السعودي لكفاءة الى زيارة موقع # لتبقى (taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .// انتهى //14:54ت م0112