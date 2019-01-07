لندن 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم تحديد يوم 15 يناير موعداً لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاقية انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي، والتي اتفقت عليها رئيسة الحكومة البريطانية وبروكسل.كما يستأنف البرلمان البريطاني اليوم نقاشه حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد إجازات رأس السنة الميلادية.// انتهى //14:54ت م0113