تبوك 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 7 يناير 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، بمكتب سموه بالأمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان للعام 1439 / 1440 هـ بحضور أعضاء المجلس.وفي مستهل الاجتماع، رحب أمير المنطقة بأعضاء المجلس، مثنيًا على جهود إدارة الجامعة وما تم تحقيقه من إنجازات علمية وما أصحبت عليه من مكانه.وأكد سموه مواصلة العمل في سبيل تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز خدمة المجتمع، منوهًا في هذا الصدد بدعم وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للتعليم بالمملكة سوءًا التعليم العام أو الجامعي.بعد ذلك ، اطلع المجلس على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع واتخذ المجلس بشأنها عدة قرارات.// انتهى //14:57ت م0115