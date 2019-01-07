مسقط 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 7 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، عند مستوى 25ر4312 نقطة مرتفعًا بـ 06ر10 نقطة وبنسبة 23ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 19ر4302 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و 803 آلاف و 822 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 3ر71 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 6 ملايين و 280 ألفًا و 871 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 003ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //15:06ت م0117