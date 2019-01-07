نجران 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسحثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تنمية الثروات الزراعية والمائية، وصون المقدرات البيئية، وإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة.جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، منصور بن علي الشمراني، بمناسبة تكليفه بمنصبه الجديد، معربًا سموه عن أمنياته له بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.وعبّر الشمراني عن تشرفه بهذا التكليف، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل وبذل الجهود لخدمة المنطقة والمستهدفين.// انتهى //15:10ت م0118