جيزان 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بجازان الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني.وتسلم سمو النائب في مستهل اللقاء "تقرير إنجازات الخطوط السعودية بجازان للعام ٢٠١٨م" مؤكداً سموه على أهمية العمل الجاد ومضاعفة الجهود لتلبية طلبات السفر وتوفير السعة المقعدية اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات من قبل الأهالي وزوار المنطقة خاصة مع ما تشهده المنطقة من فعاليات سياحية وزيادة في عدد الزوار القادمين للمنطقة لما تمتاز به من اعتدال في درجات الحرارة وشواطئ ومواقع سياحية وطبيعية خلابة وما تشهده من حركة تنموية متسارعة في مختلف المجالات.وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وحرصه شخصياً وتأكيدهما المستمر على ضرورة توفير الرحلات بما يلبي طلب المسافرين من وإلى جازان عبر طائرات ذات سعة مقعدية تلبي احتياجات المسافرين و توفر الخدمة المناسبة لهم.واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من مدير الخطوط السعودية بجازان عن الخدمات التي تقدمها "السعودية " لأبناء المنطقة ومنها العمل على توفير السعة المقعدية والرحلات اللازمة لخدمة حركة السفر بالمنطقة من خلال زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لجميع الرحلات القادمة والمغادرة للمنطقة التي شهدت زيادة في سنة التقرير ٢٠١٨م عن العام الذي سبقه بنسبة ١٧،٠٩% في عدد الرحلات والسعة المقعدية وبنسبة ١٠،٣1٪؜ في عدد الركاب.// انتهى //15:10ت م0121